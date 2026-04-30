クラシック・マセラティの保存に重要な節目マセラティのヘリテージ部門である『マセラティ・クラシケ』は、マセラティのクラシックモデルに対して、その車両がオリジナルを維持していることを証明する『真正性証明書』の発行件数が100件に到達したことを発表した。【画像】完全なるオリジナルコンディションに復元されたマセラティ3500GTヴィニャーレ・コンバーチブル・プロトタイプとマセラティ創業111周年を祝う限定車『グレカー