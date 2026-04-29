社運を賭けた1台のラグジュアリー・サルーン1976年10月20日、アストン マーティンは極めて鮮烈なラグジュアリー・サルーンへ社運を賭けた。経営体制の刷新を機に。【画像】クサビ型ボディにリトラ・ライトアストン・ラゴンダラピードにDBX戦前のラゴンダも全148枚ロンドン・モーターショーでお披露目されたのは、驚くほど低く長い、ウェッジシェイプ・ボディを纏ったラゴンダ・シリーズ2。ギミック満載のコンセプトカーで