酷暑時代の救世主「Radi-Cool」搭載サンシェードとは？2026年4月23日、カー用品メーカーのセイワが、放射冷却素材「Radi-Cool（ラディクール）」生地採用製品の最新ラインナップを発表しました。完全遮光でUVカット率100％、遮熱率も60％という高機能生地を使っており、車内の急激な温度上昇を抑制します。発表されたのは従来製品のアップデート製品で、クルマ用サンシェードのワンタッチで開く傘型タイプ3サイズと、ポップア