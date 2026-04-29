免許なしで乗れる新型「チビ軽トラ」発売に反響あり！ブレイズ（愛知県名古屋市）から、2026年4月13日に新しい4輪EV「BLAZE e-CARGO（ブレイズ イーカーゴ）」が発売されました。ブレイズ イーカーゴは、16歳以上であれば免許がなくても運転できる「特定小型原動機付自転車」という区分に属しており、特に免許を返納した後の新しい移動手段として注目されています。【画像】超カッコいい！ これが“チビ軽トラ”みたいな「新た