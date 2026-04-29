俳優の細田佳央太（24）が29日、都内で行われたU-NEXTドラマ「ちるらん 新撰組鎮魂歌」（毎週金曜配信）最終話プレミア上映イベントに登壇。【写真】シックなコーデを披露した山田裕貴、細田佳央太、綾野剛今作は、橋本エイジが作画、梅村真也が原作を担当したコミックの実写化。幕末の京都を舞台に、新撰組の志士たちの激しくも熱い生き様を描く。剣を使ったアクションは初めてという細田は、「綾野さんに引っ張っていただ