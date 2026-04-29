◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト-阪神(29日、神宮球場)ヤクルト・山野太一投手、阪神・郄橋遥人投手の両先発左腕が2回まで好投しています。開幕から4連勝中の山野投手は初回、森下翔太選手から空振り三振を奪うなど三者凡退でのスタート。2回にも先頭の佐藤輝明選手を空振り三振とすると、後続にヒットこそ許すもこの回3三振で無失点としました。2回まで6つのアウトのうち5つを三振で奪っています。今季3試合で2完封、試合前