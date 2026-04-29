『名探偵コナン』は、映画『ハイウェイの堕天使』が公開されてますますの盛り上がりを見せている漫画・アニメ作品です。作中に登場する安室透は、警察庁警備局警備企画課に所属しながら、その正体を隠すために喫茶店でアルバイトをしつつ、黒ずくめの組織の1人として活躍しています。 多くの仕事を掛け持ちする安室透は、どれくらい稼いでいるのでしょうか？ 本記事では、もしも安室透が現実世界にいたら年収はどれくらいな