元放送作家で「スタートアップファクトリー」代表の起業家鈴木おさむ氏が29日、Xを更新。胃腸炎になったことを告白した。鈴木氏は28日夕、バナナマン日村勇紀が当面の休養を発表した件を報じたネット記事を添付。「日村さん、僕と同学年の1972年生まれ。マツコさんも。みんな50代中盤に近づき身体の故障が増えてくる。仕事のことも気になるだろうけど、こういう時こそゆっくり休んでください」と投稿していた。そして29日午前3時半