ドウシシャは、冷却プレート付きの大風量ハンディファン「3WAY＋アイス大風量ハンディファン」を、5月上旬からドウシシャの公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や全国の量販店などを通じて発売する。●ダブル冷却で体感温度を一気に下げる同社は2025年3月に、ハンディ・首かけ・卓上の3通りで使用できる「折りたためる大風量ハンディファン」を発売した。発売してから「コンパクトながらも大風量で涼しい」「首から下