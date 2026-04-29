資料岡山市空撮 岡山県労働局によりますと、岡山県の2026年3月の有効求人倍率（季節調整値）は1.27倍で、前月より0.03ポイント低下し、3カ月連続の低下となりました。 新規求人数（パート含む）は1万3520人（前年同月比6.7％減少）。有効求人数（パート含む）は3万9739人（前年同月比10.4％減少）で、ともに9カ月連続の減少となっています。 新規求人数を産業別にみると、建設業で3.3％、医療福祉で0.6％