お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（49）が29日、MCを務める日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に出演。体調不良で休養することを発表した、お笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀（53）にエールを送った。番組で日村の休養について取り上げ、コメントを求められた山里は「めちゃくちゃ心配です」と吐露。その上で「日村さんは皆さんも本当にご存知のように、お忙しいんですけど、一個一個の仕事をもう全力