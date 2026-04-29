連載第98回サッカー観戦7700試合超！ 後藤健生の「来た、観た、蹴った」現場観戦7700試合を達成したベテランサッカージャーナリストの後藤健生氏が、豊富な取材経験からサッカーの歴史、文化、エピソードを綴ります。ACLエリートで日本勢は２年連続準優勝。気になるのはやはり中東勢の助っ人外国人の存在でした。しかし、Ｊリーグにもワールドクラスのビッグネームがプレーする時代が。後藤氏が当時の背景を振り返ります。【