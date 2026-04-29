育児において、大事なことは何か。『少子化に打ち勝った保育園 熊本「やまなみこども園」で起きた奇跡』（新潮社）を出したノンフィクション作家の石井光太さんは「自己肯定感や向上心につながる体験が大切だ。かつて弱視だった男児が、友達に教わって楽器を弾けるようになったり、折り紙や粘土遊びができるようになった事例もある」という――。写真＝iStock.com／Hakase_※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Hakase_■でき