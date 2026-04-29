28日、東京都内で強盗事件と窃盗事件が相次いで起きました。葛飾区ではおよそ2キロの金塊が奪われ、襲われた4人がケガをしました。八王子市では4億円から5億円の現金が盗まれたと被害の申告があったということです。いずれも犯人は逃走中です。■現場近くの防犯カメラに…男性が襲われる様子日本テレビが入手した強盗事件が起きた現場近くの防犯カメラの映像には、バッグを持った男性が襲われ、白い服を着た人物がそのバッグを持っ