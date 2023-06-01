水曜企画「G1追Q！探Q！」は担当記者が出走馬の陣営に聞きたかった質問をぶつけて本音に迫る。最強ステイヤー決定戦「第173回天皇賞・春」は大阪本社・坂田高浩（41）が担当する。アクアヴァーナルを送り出す開業6年目の四位洋文師（53）は騎手時代にG1・15勝を挙げ、調教師としては当レース初参戦。1953年レダ以来となる牝馬での歴史的Vに挑む。「長距離適性」「騎手と調教師の違い」「G1初制覇」の3項目を聞いた。【長距離適