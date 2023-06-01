オーストラリアのアルバニージー首相（ゲッティ＝共同）【シドニー共同】オーストラリア政府は28日、IT大手に報道機関とのニュース対価支払い契約の締結を促すため、新たに課税することを可能とする法案の素案を発表した。同国では2021年、IT大手が交流サイト（SNS）上で表示するニュースを巡り、対価支払いを義務付ける法律が制定されたが、うまく機能していない。ニュース表示を取りやめるなどの抜け穴対策を講じる狙いがある