5月5日（火）よる10時放送＜出演者＞せいや（霜降り明星）藤井貴彦ヒコロヒー＜スタジオゲスト＞浮所飛貴（ACEes）小手伸也松村沙友理山本耕史REINA（MAX）＜ＶＴＲ出演＞小倉優子てぃ先生ダレノガレ明美原西孝幸（FUJIWARA）
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