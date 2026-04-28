5月5日（火）よる10時放送＜出演者＞せいや（霜降り明星）藤井貴彦ヒコロヒー＜スタジオゲスト＞浮所飛貴（ACEes）小手伸也松村沙友理山本耕史REINA（MAX）＜ＶＴＲ出演＞小倉優子てぃ先生ダレノガレ明美原西孝幸（FUJIWARA）