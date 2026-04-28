飯塚オートのナイターＳＧ「第４５回オールスター・オートレース」は２８日、準決勝戦が行われた。黒川京介（２７＝川口）は９Ｒで１着、優出一番乗りを決めた。スタートで主導権を奪い後続を引きちぎる圧巻のスピードで完勝。上がりも３・３４４秒と好タイムを計時した。４日目７着大敗からの逆襲劇。レースを見ていた選手は「何をしたら１日でこうなるの」と舌を巻く。「オーバーホールしてロッドを替えて、ヘッドを初日