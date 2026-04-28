話題沸騰中の純烈の弟分グループのモナキが出演する「マクドナルド」のウェブCMが4月28日（火）に「マクドナルド」公式Xで公開された。デビューシングル『ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど』にかけた替え歌「グリマやで☆グリマやねん☆しらんけど」をパフォーマンスする姿が映し出されている。【動画】モナキ×グリマスが踊る「グリマやで☆グリマやねん☆しらんけど」■リニューアルポイントもアピール今回公開されたの