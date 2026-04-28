ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー・ジャンプで、初出場ながら３つのメダルを手にした二階堂蓮（２４＝日本ビール）が?反響?の大きさを明かした。全日本スキー連盟（ＳＡＪ）が２８日、都内で「スノーアワード２０２６」を開催し、二階堂は優秀選手賞を獲得。２０２５―２６年シーズンはＷ杯個人戦で初優勝を果たすなど、飛躍の一年となり「毎年この授賞式で先輩方がいろんな賞を受賞されるので、僕もいつか受賞される