テレビ東京系の乳児向け人気番組「シナぷしゅ」（月〜金曜・前７時３０分）のメインキャラクター・ぷしゅぷしゅが、愛知・豊田市の「豊田市こども・子育て応援大使」に就任した。このほど、同市内で就任式が行われた。ぷしゅぷしゅは、１年間にわたり豊田市が推進する子育て施策の“目印”として情報発信に協力する。２７日に同市内で就任式が行われ、太田稔彦市長は「『シナぷしゅ』は知名度が抜群。自治体とのコラボは豊田