俳優福士蒼汰（32）が28日、都内で、映画「TOKYO BURST−犯罪都市−」（内田英治監督、5月29日公開）のジャパンプレミアに出席し、ピエール瀧（59）と、NHK連続テレビ小説「あまちゃん」（13年）以来の再会を果たした。水上恒司、東方神起のユンホが演じる刑事に敵対する犯罪集団のボスを演じた福士。タイトルにちなんで、最近バースト、テンションが上がったことを聞かれると「今日です。ピエール瀧さんにお会いしたくて」と隣の