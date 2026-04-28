ワゴンにSUVの機能を融合した欧州流クロスオーバーの本命メルセデス・ベンツ「Eクラス オールテレイン」は、2017年に登場した初代に続く2代目として、2023年9月の「IAAモビリティ2023」で世界初公開され、日本では2024年3月22日に発売されました。ベースとなるのは最新のEクラス ステーションワゴン（S214型）です。これに対して最低地上高を145mmに引き上げることで、ワゴンの広大な積載性とSUV的な悪路走破性を両立。【画像