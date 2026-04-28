女優の高畑淳子（７１）が、２８日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に出演した。司会の黒柳徹子から「劇団青年座の看板女優でいらっしゃいます。でも、始まったころは食べていけないんで、いろいろアルバイト？」と聞かれ、「アルバイトの毎日でした。いろんなことやりました。そのころは、スナックとか、彫刻のモデルとか」と説明。黒柳が「彫刻のモデルは分かるけどスナックはすごいですね」と驚く