長年ライバル関係にある新潟・燕市と三条市が綱引き大会で3回目の対決を行った。接戦の末、燕市が2年連続勝利を収め、両市は健闘をたたえ合った。長年のライバルが綱引き“5番勝負”長年ライバル関係と言われてきた新潟県の燕市と三条市。その因縁の関係に決着をつける！ものづくりで有名な、新潟県の燕市と三条市は、江戸時代からライバル関係。新幹線が開通する時には、どちらの市を駅の名前の前にするかで、譲らなかったことも