高齢者の医療費の窓口負担を原則3割にすべきと提言しました。財務大臣の諮問機関である財政制度等審議会は、28日の分科会で医療や介護など社会保障について議論し、70歳以上の高齢者の医療費窓口負担について「可及的速やかに現役世代と同じ原則3割にすべき」と提言しました。現在の窓口負担は基本的に69歳までが3割、70歳から74歳までが2割、75歳以上は1割となっています。分科会は、現役世代の保険料負担を軽減し支払い能力に応