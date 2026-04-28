白川湖の水没林シンボルツリー 一般社団法人やまがたアルカディア観光局は、山形県飯豊町にある「白川湖の水没林」へのアクセス向上を目的としたシャトルバスを、ゴールデンウィーク期間中の5月2日（土）から5月5日（火）にかけて運行する。 白川湖の水没林は、雪解け水がダム湖に流れ込む春の約2カ月間だけ見られる現象。満水となった湖にシロヤナギの木々が沈み、まるで水の中から木が生えているかの