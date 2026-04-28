自分のマンションに住んでいたにもかかわらず賃貸で借りているという書類を提出し、住宅手当およそ74万円を不正に受給したとして、大分市の25歳男性職員が減給処分を受けました。 【写真を見る】持ち家を賃貸と偽装、住宅手当74万円を不正受給25歳職員を減給処分大分市役所で初 減給10分の1・2か月の懲戒処分を受けたのは、大分市道路維持課の25歳男性技師です。 市によりますと、この職員はマンションを所有していたにもか