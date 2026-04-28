現在マンチェスター・ユナイテッドからバルセロナへレンタル移籍中のマーカス・ラッシュフォードの今夏の去就は大きな注目を集めている。今シーズンここまでバルセロナで公式戦45試合に出場し、13ゴール13アシストをマークしているラッシュフォード。スペインの地で再び評価を取り戻した同選手だが、来シーズン以降の去就は不透明となっている。バルセロナは3000万ユーロの買取オプションの行使を渋っており、減額か2シーズン目の