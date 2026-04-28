俳優・仁村紗和が自身のInstagramを更新し、放送中のドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ系）にまつわるオフショットを公開した。 参考：長濱ねる、釣り上げたイカを手にはじける笑顔故郷・五島列島への“1泊帰省”ショット 投稿では「第3話の放送が終わりました～ 楽しんでますかーーーーーー？？！」と視聴者に呼びかけたうえで、「4話からもまた物語がぐんぐ