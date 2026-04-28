Image: Bangla press / Shutterstock.com 「中国版Netflix」とも呼ばれる中国の大手動画配信サイト「iQIYI」が、新作映画やテレビ番組の大半をAIで制作する計画を明らかにしました。早ければこの夏にも、商業的成功を狙う完全AI生成映画の公開を目指しているといいます。Bloombergによると、iQIYIのCEOであるGong Yu氏が年次コンテンツ発表会でこの方針を説明しました。あわせて発表されたの