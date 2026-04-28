28日（火）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の埼玉上尾メディックスはアウトサイドヒッターの内瀬戸真実（34）が退団することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 内瀬戸は鹿屋体育大学を卒業後、日立リヴァーレ（現・Astemoリヴァーレ茨城）に入団。2014年に日本代表に初選出される。その後、セリエA2（イタリア2部）のオルビア、トヨタ車体クインシーズ（現・クインシ