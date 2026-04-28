横浜市の女子大学生の部屋に侵入したとして、防衛大学校職員の27歳の男が逮捕されました。住居侵入の疑いで逮捕されたのは、横浜市金沢区の防衛大学校職員・平野虎弥容疑者（27）です。平野容疑者は22日午前10時半ごろ、金沢区の大学4年生の女性（21）が住むアパートの部屋に侵入した疑いがもたれています。警察によりますと、女性が部屋に1人でいた際、玄関のドアが開く音がした後、平野容疑者が玄関に立っていたということです。