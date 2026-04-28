「独身税」という言葉がネットで広まっており、批判的な意味合いで使われています。しかし、制度の正式名称や負担対象、目的を正しく理解されていない方も多いようです。この記事では家計目線で、“結局いくら負担するのか”“何に使われるのか”をFPが整理・解説します。「独身税」と言われているが、誰がいくら払うの?「独身税」が議論を呼んでいるネットやSNSで「独身税」という言葉が一人歩きしています。しかしこれは俗称で、