仏生山の森にヤギ3頭（平井料理システム提供） 江戸時代の町屋の面影が残る門前町、高松市仏生山町にガーデニング農園やレストランなどが点在する「仏生山の森」があります。 2026年1月に「クララ」、3月に「ハイジ」という名前のヤギと、「ペーター」という名前の体長40㎝ほどの小さなマイクロヤギが仲間入りしました。 3匹とも「アルプスの少女ハイジ」にちなんだ名前で、自然の中でのびのび