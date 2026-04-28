一部生産車が台湾製になる模様2026年4月10日、トヨタは人気のミドルクラス3列シートミニバン「ノア／ヴォクシー」の一部改良を実施し、5月6日に発売すると発表しました。一部報道では台湾製になるとの情報があり、トヨタディーラーに問い合わせてみました。ノアとヴォクシーは2001年にデビューしました。乗り降りがしやすいスライドドアに加えて、3列シートを装備。さらに、FFプラットフォームを採用したことで、低い床面