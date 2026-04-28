歌手でタレントの堀ちえみさんが2026年4月27日にブログを更新し、世界的に活躍する人気ロックバンド「ONEOKROCK（ワンオクロック）」のライブ映画を鑑賞したとして「観終わった今、もう放心状態です」などと感想を伝えた。ワンオク結成20周年のライブツアーで25年8月31日に開催された横浜・日産スタジアムでの公演が、映画「ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS」として公開中だ。「本日は観たかった