ロシアの国営宇宙企業Roscosmos（ロスコスモス）は日本時間2026年4月26日に「Soyuz（ソユーズ）2.1a」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていた補給船「Progress（プログレス）MS-34」は予定されていた軌道に投入後、ISS（国際宇宙ステーション）へのドッキングに成功したことを、NASA（アメリカ航空宇宙局）やRoscosmosなどが伝えています。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：ソユーズ2.1a（Progress