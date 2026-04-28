ことしの「春の褒章」の受章者が発表され、山形県からは9人が選ばれました。長年にわたり社会奉仕活動で顕著な実績を挙げた人に贈られる「緑綬褒章」には、天童市の食生活改善推進員・荒木公子さん（79）が選ばれました。業務に励み模範となるような実績を挙げた人に贈られる「黄綬褒章」には、寒河江市の井上工業会長・井上尚さん（71）、天童市の行政書士・長谷川憲二さん（69）の2人が選ばれました。産業の振興や公共の事務など