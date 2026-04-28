オーストラリアのウォン外相（左から2人目）と会談する茂木外相（右端）＝28日正午ごろ、外務省茂木敏充外相は28日、オーストラリアのウォン外相と外務省で会談した。大型連休中の高市早苗首相のオーストラリア訪問を前に、「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」の実現に向けた連携を確認した。オーストラリアは日本の液化天然ガス（LNG）の最大輸入先で、中東情勢の緊迫で不安定化したエネルギー供給の安定確保についても協議