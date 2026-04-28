ゴールデンウイークの高速道路の渋滞予測が発表されました。山陽道上り下りともに最大１０ｋｍの渋滞が予測されています。 ネクスコ西日本によりますと、山陽道下りのピークは来月２日から３日で、福山スマートインターチェンジから尾道ジャンクションの間などで最大１０ｋｍの渋滞が予測されています。 上りは来月５日がピークで八本松トンネル付近などで最大１０ｋｍの予測です。いずれ