定年後に働き続ける場合は、年金と仕事の給与の両方を得られますが、働き方によっては年金が減額される可能性がある点に注意が必要です。「在職老齢年金」制度により、本来もらえるはずの年金の一部が支給停止になる可能性があるからです。 本記事では、「在職老齢年金」の概要、また再雇用に関連して利用できる「高年齢雇用継続給付」について解説します。 「在職老齢年金」の概要 「在職老齢年金」とは、60歳以