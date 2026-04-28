俳優の安達祐実（44）が、Instagramに投稿した最新ショットに、「少女にしか見えん！」「激カワなんですけどぉ！」「また若返りましたね。10代をキープしている祐実さんステキ！」など、驚きの声が寄せられている。【映像】安達祐実（44）の近影（複数カット）これまでも「もう何歳なのか分からない。老けない不思議」「年々美しくなられて尊敬いたします」と反響が寄せられた44歳誕生日の様子や、「イメチェン？別人レベル」