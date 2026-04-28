トヨタ自動車は4月27日、2026年3月の生産・販売・輸出実績を発表した。世界販売は前年同月比で減少した一方、世界生産は増加した。【こちらも】（トヨタ自動車）の記事一覧はこちら世界販売は約98万台となり、前年同月比で減少した。中東市場の需要減少や主力SUVのモデル切り替えが影響した。世界生産は約102万台となり、前年同月比で増加した。安定した生産体制の維持が寄与した。■累計実績2026年1〜3月の累計実績や2025