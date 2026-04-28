岩手県大槌町の山林火災はきょうで7日目となり、依然、消火活動が続いています。木原稔 官房長官「今般の林野火災については、本日、激甚災害への指定見込みが立ったところであります」木原官房長官はきょう、今回の山林火災について、国が復旧などにかかる費用を支援する「局地激甚災害」に指定する見込みだと明らかにしました。また、「被災地のニーズを踏まえ、政府一丸となって対応していく」と強調しました。