初夏の訪れを感じる中、三重県菰野町の大日堂・五百羅漢の境内にある藤の花が見頃となっています。菰野町竹成にある大日堂・五百羅漢は県の史跡に指定されていて、469体の石像が並ぶ小山の隣で咲き誇る藤の花が、毎年訪れる人を魅了しています。花は22日ごろから見頃を迎え、26日夜、雨に打たれて茶色くなってしまったものの、風にゆれる藤のカーテンからは、甘くさわやかな香りが漂っています。花が咲く時期は年々早まっています