Prime Videoで5月から配信される新着コンテンツが発表された。 参考：『宝島』『遠い山なみの光』『ちはやふる』“多作イヤー”が示す広瀬すずのキャリアの新局面 国内映画では、第160回直木賞を受賞した真藤順丈による小説を大友啓史監督が実写化し、日本アカデミー賞作品賞など8部門で優秀賞を獲得した『宝島』が独占配信される。国内ドラマでは、京本大我演じる吸血鬼作家と桜田ひより演じる新米編集者のコ