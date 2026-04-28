関西電力が反発している。同社は２７日の取引終了後、関電不動産開発とともにきんでんが実施する自社株ＴＯＢ（公開買い付け）に応募し、保有する株式の一部を売却すると発表した。売却予定株式数は３３５０万株で、売却総額は２２３６億８０００万円を予定。売却を実施した場合、２７年３月期の連結決算において、関係会社株式売却益として約１０５０億円を特別利益に計上する見込みとしており、好感されたようだ。 （注）タ