厚生労働省が28日発表した3月の有効求人倍率（季節調整値）は、前月を0.01ポイント下回る1.18倍で、2カ月ぶりに低下した。総務省が同日発表した完全失業率（同）は、前月より0.1ポイント高い2.7％だった。悪化は2カ月ぶり。有効求人倍率は、ハローワークの求職者1人当たり何件の求人があるかを示す。3月の有効求人数は前月比1.1％減、有効求職者数は0.7％減だった。3月の有効求人倍率を都道府県別で見ると、最高は福井の1.74