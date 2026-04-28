香港メディアの香港01は25日、「日本社会の精緻な工芸」と題する文章を掲載した。著者はシンガポールの時事評論家・陳文坪氏。陳氏は「日本を旅行すると、旅の中で見聞きしたことから多くの学びを得られると感じる人も多いだろう」とし、北海道小樽市に言及。「小樽運河はすでに100年の歴史を持ち、1986年に運河としての役割を終えた後、観光資源として活用されるようになった。運河沿いの倉庫は新たな役割を与えられ、美術館やレ